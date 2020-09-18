В Иркутской области подготовка к зиме идет по графику

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В 27-ми муниципальных образованиях Иркутской области начался отопительный период. Работают 875 из 997 котельных, тепло появилось в 1616 из 3385 социальных объектах, 12 296 из 24095 многоквартирных домах. Запуск отопления продолжается. Решения об этом принимают исходя из погодных условий.

- В целом подготовка к зиме в регионе проходит в пределах показателей по Сибирскому федеральному округу. Отмечу, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за качественную и своевременную подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов в Приангарье запланировано 4,5 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей из областного бюджета. Средства местных бюджетов и предприятий жилищно-коммунального комплекса составили 3,3 млрд рублей.

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