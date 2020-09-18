В Иркутском медуниверситете открыли учебный центр для иностранцев

Фото: ИГМУ.

В Иркутском государственном медицинском университете открыли Учебный центр для иностранных обучающихся. Он представляет собой комплекс полностью оборудованных учебных аудиторий с выходом в Интернет и условиями для проведения дистанционных занятий. Также в центре есть конференц-зал, преподавательская, зона для отдыха и внеурочной деятельности.

Заниматься здесь будут слушатели подготовительного отделения, которые приезжают в Россию и нуждаются в изучении русского языка. Посещать уроки смогут и иностранные студенты младших курсов.

- Широкая география студентов из-за рубежа свидетельствует о признании вуза на мировом рынке образовательных услуг и создает в вузе особую мультикультурную среду, - подчеркнул ректор ИГМУ Игорь Малов.

Фото: ИГМУ.

Как отметила Тамара Крупская, проректор по международным связям ИГМУ, в вузе на всех формах обучения числится 600 иностранных граждан из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья, из них 200 представителей 13-ти англоговорящих стран учатся по шестилетней программе специалитета на английском языке.

- ИГМУ - единственный в регионе вуз, где иностранные студенты могут пройти полный курс обучения на английском языке, - сказала Тамара Крупская.

В церемонии открытия Учебного центра приняли участие исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, заместитель министра образования региона Антон Грачев, начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, представители вузов и студенты.