Последние новости о побеге иркутских заключенных: сибирских Бонни и Клайда ищут больше 10 дней. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутские полицейские вот уже более 10 дней продолжают искать сбежавших заключенных Татьяну Никитину и Сергея Устюгова. Еще 7 сентября криминальный дуэт сбежал от конвоя во время следственного эксперимента в одной из жилых многоэтажек. Парочку, которую прозвали Бонни и Клайд за то, что они были осуждены за разбойные нападения и скрывались несколько лет, объявили в федеральный розыск. Пока, это не помогло даже выйти на след беглецов. Рассказываем последние новости о побеге иркутских заключенных

Ищут Татьяну Никитину и Сергея Устюгова все наружные экипажи полиции, росгвардия и ГУФСИН. В помощь им служебно-разыскные собаки и даже авиация. Ориентировки с лицами сибирских Бонни и Клайда расклеили в садоводствах, в частном секторе, автобусах и трамваях не только Иркутска, но и соседних регионов.

На этой неделе полицейские увеличили размер вознаграждения за помощь в поимке беглецов. За их головы обещают ни много ни мало - 500 тысяч рублей.

- Деньги получит тот, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении Татьяны Никитиной и Сергея Устюгова, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - И которая приведет к их задержанию. По желанию, мы можем выплатить деньги конфиденциально.

В очередной раз напоминаем приметы беглецов. Татьяне Никитиной на вид 25 лет, она среднего роста, у нее светло-русые волосы. Среди особых примет - татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Была одета в зеленые брюки и серую кофту. Сергею Устюгову на вид 30 лет, русые волосы, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Был одет в темное спортивное трико и оливковую футболку. Если вы увидели похожих по описанию людей, сразу звоните в полицию.

Таковы последние новости о побеге иркутских заключенных.

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