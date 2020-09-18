Продуктовая корзина в Иркутской области с прошлого года подорожала на 8,3%
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области с декабря прошлого года по август продуктовая корзина подорожала на 8,3%. А по сравнению с июлем, то есть за месяц, наоборот, подешевела на 3,7%. Такие данные приводит Новосибирскстат.
Итак, в августе набор из самой необходимой провизии стоил в нашем регионе 4825,6 рубля. Что в него входит? Хлеб, крупы, макароны, молочка, мясо, овощи, рыба, яйца, жиры, чай, сахар, соль, специи. Всего 33 продукта. Наш регион - на шестом месте в Сибири по цене продуктовой корзинки.
- В Сибири самая высокая стоимость минимального набора продуктов в Красноярском крае (5007,95 руб.), а самая низкая в Омской области (3825,9 руб.), - добавили в Новосибирскстате.
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