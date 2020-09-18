Проезд по улице Красноказачья закроют в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 6.00 19 сентября до 23.00 23 сентября закроют проезд по улице Красноказачья. Движение запретят на участке от улицы Лызина до улицы Трудовых резервов. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, на этом участке проведут аварийные работы на теплосети. Так что, автолюбителям стоит заранее выбирать пути объезда.

Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Бабушкина. Там до 1 октября продлен ремонт тепловых сетей на участке от улицы Карла Либкнехта до Дзержинского.

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