13-летняя школьница избила ровесника в Братске Фото: Ольга Крыльцова

По соцсетям гуляет видео, где 13-летняя девочка избивает мальчика ее же возраста в Братске. В ситуации стали разбираться полицейские. Они выяснили, что кадры действительно сделаны в северной столице региона, правда, в июле этого года.

- В настоящее время все участники инцидента установлены и опрошены, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Девочка - ученица одной из школ города, уже состоит на профилактическом учете в полиции. Из-за чего она начала драку, не уточняется - известно только, что между ребятами внезапно вспыхнул конфликт. Причем родители избитого мальчика в полицию не обращались.

Чтобы таких потасовок между детьми больше не повторилось, будут контролировать полицейские, психологи и педагоги. Ну а родителям маленькой дебоширки, сообщает полиция, "будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством".