Мотоциклист разбился на улице Сергеева в Иркутске

Очередная авария с участием мотоциклиста в Иркутске. 18 сентября, около 22.00 на улице Сергеева столкнулись Тойота Аллион и мотоцикл.

- От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Подробности ДТП выясняются.

Напомним, 18 сентября в Иркутске уже произошла подобная трагическая авария. В 13.00 на улице Безбокова, недалеко от плотины ГЭС. В 13.00 45-летний водитель скутера столкнулся с автомобилем Мазда CX5. Мотоциклист погиб на месте.

В этом году, в Приангарье произошло уже 220 аварий с участием мототранспорта. Погибли 19 мотоциклистов, еще 246 получили травмы. В 2019 году в нашем регионе погибло 20 любителей двухколесных железных коней.

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