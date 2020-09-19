Погоня за пьяным водителем грузовика под Усольем закончилась стрельбой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В жанре боевика происходили события на федеральной трассе "Иркутск-Красноярск" утром 17 сентября. По дороге от Ангарска в сторону Черемхова весьма неровно, то и дело совершая опасные маневры, ехал грузовик. Инспекторы ДПС попытались остановить «Ниссан Кондор», но не тут-то было.

"Водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции,а, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого нарушитель продолжал создавать аварийные ситуации", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Неоднократные призывы остановиться ни к чему не привели. И в районе села Мальта было решено не медлить, а применить табельное оружие. Стреляли по колесам. Выстрелами было повреждено переднее колесо грузовика, что позволило остановить автомобиль.

За рулем оказался 39-летний житель поселка Тайтурка Усольского района, который никогда не имел водительских прав в принципе. А медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. На месте составили четыре протокола. Сейчас горе- водитель уже отбывает 10 суток административного ареста.