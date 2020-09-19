В Иркутске будут судить дачного вора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дачный вор - "профессия" распространенная. Конечно, не в среде профессиональных уголовников. Каждую осень горожане стараются по максимуму вывезти из садоводств все мало-мальски ценное, чтобы весной не оказаться без ничего. И каждую осень "на охоту" на участки выходят те, кто хочет взять, что "плохо лежит". Как правило, это опустившиеся люди, без жилья и без работы. Одного из таких будут судить в Иркутске.

"По версии следствия, мужчина, не имея регистрации и постоянного места жительства, убедившись, что в жилищах граждан, расположенных на садовых участках в пределах МО «Марковское» Иркутского района, никого нет, проникал в них и похищал имущество, продукты питания, срезал кабели электроснабжения. Похищенное сдавал в скупки и ломбарды под видом собственного, кабели электроснабжения обжигал и сдавал в пункты приема металла", - сообщает подробности краж прокуратура Иркутской области.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя уже готово. Всего у 6 владельцев дач по мелочи он утащил разного имущества на 44 тысячи рублей. Сейчас дело передано в суд.