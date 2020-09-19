Перекрытие улицы Бабушкина в Иркутске продлили до 1 октября

Движение по улице Красноказачья в Иркутске закрыли до 23 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! На улице Бабушкина, точнее, на ее части от Карла Либкнехта до Дзержинского, ремонтируют теплосети.

- Запрет на движение автотранспорта по улице Бабушкина продлен до 1 октября, - добавили в пресс-службе администрации Иркутска.

Новые ограничения движения ввели на дорогах Иркутска. Так, с утра 19 сентября до позднего вечера 23 сентября закрыт проезд по улице Красноказачья, а конкретно, на участке между улицами Лызина и Трудовых резервов. Причина - аварийные работы на теплосети.

Напомним, до мая 2021 года также ограничено движение по путепроводу на улице Джамбула. Из четырех полос открыты только две - по одной в каждом направлении. Автомобилистам предлагают объезд, ведь маршрутный транспорт из центра в Ленинский район и обратно продолжит ездить, как раньше, а значит, пробок не избежать.