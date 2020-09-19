ДТП в Иркутске: подросток пострадал при столкновении мотоцикла и внедорожника Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередное ДТП с мотоциклом произошло в Иркутске днем 19 сентября. В микрорайоне Зеленый столкнулись байк и внедорожник «УАЗ Патриот». За рулем мотоцикла сидел 17-летний парень. К счастью, он остался жив. Но подросток получил травмы и попал в больницу.

- По предварительным данным, водительских прав он никогда не имел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - На месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства и причины аварии выясняются.

Кто виноват в аварии, еще предстоит выяснить.

Напомним, буквально накануне, 18 сентября, на улице Безбокова в Иркутске мотоциклист погиб, столкнувшись с автомобилем "Мазда".

Полицейские привели печальную статистику: с начала 2020 года в регионе случилось больше 220 аварий с байками, 19 мотоциклистов погибли. Для сравнения, за весь прошлый год в Приангарье разбились насмерть 20 байкеров.

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