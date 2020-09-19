Сияние России 2020 состоится в Иркутске с 20 по 27 сентября

Сияние России 2020, а по-другому, дни русской духовности и культуры, в Иркутске пройдут с 20 по 27 сентября. Из-за коронавируса большинство мероприятий проведут в онлайн-формате.

- Театры разместят записи спектаклей разных лет, библиотеки проведут виртуальные книжные выставки, а музеи - экскурсии и викторины в Интернете, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

А теперь подробнее о том, как в нашем городе отметят Сияние России 2020.

20 сентября в интернете можно будет посмотреть два спектакля: «Чайка» в исполнении Иркутского драмтеатра имени Н.П. Охлопкова и «Старший сын», поставленный актерами ТЮЗа имени А.В. Вампилова. Для ценителей музыки музколледж имени Фредерика Шопена тоже покажет спектакль-онлайн, а Иркутская областная филармония - праздничный концерт по творчеству Пушкина.

И это еще не все. Новые книги и сборники поэзии презентуют по видео, а писатели проведут онлайн-встречи с читателями.

Сияние России 2020 для иркутян состоится и в очном формате тоже. Например, областной кинофонд бесплатно покажет документальный фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой». А в краеведческом музее запустят экспозицию о народных ремеслах.

Так что будет, чем заняться в дни Сияния России 2020.