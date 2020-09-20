Отключение света 21 сентября на Байкальском тракте: адреса, время возобновления подачи электроэнергии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутском районе продолжают проверять исправность электрических сетей, в связи с этим произойдет отключение света 21 сентября на Байкальском тракте.

«Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях», - сообщает Иркутская электросетевая компания. – «Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу».

Подача электричества прекратиться утром 21 сентября в 10.00. В планах сетевиков вернуть «свет» в этот же день к 16.00. Однако, если возникнут непредвиденные ситуации – время отключения света 21 сентября на Байкальском тракте продлят.

Электроэнергии не будет в десяти садоводствах и товариществах – Идиллия Эстей, ДНТ Тайга, Парк Роял, СНТ Орбита – 1, СНТ Сосновый, СНТ Политехник 1,2,3,4,5; СНТ Ветеран, СНТ Солнечный, СНТ Авиатор, СНТ Октябрьское-2.

Отключение света 21 сентября на Байкальском тракте: адреса

Отключение света 21 сентября на Байкальском тракте: адреса, время возобновления подачи электроэнергии. Фото: ИЭСК

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