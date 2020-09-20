Съемки фильма о снежных барсах завершились в Бурятии. Фото: предоставлено Алтае-Саянским отделение WWF

Снежный барс, ирбис – все это названия белого леопарда – одной из самых загадочных диких кошек на планете: не исследовано до конца ни поведение зверя, ни его численность. Узнать больше о барсах россияне смогут после выхода фильма о краснокнижном животном. Накануне завершились его съемки в Бурятии и Алтае.

«Я уверен, что фильм получится ярким и интересным, ведь история снежного барса — это красивейшие пейзажи Алтая и Саян, рассказы про инспекторов и ученых, которые проезжают и проходят сотни километров в сложных условиях гор и сурового климата ради изучения и сохранения вида», - рассказал пресс-службе Всемирного фонда дикой природы старший координатор представительства WWF Алтае-Саянского отделения Александр Карнаухов.

Мужчина выполнял роль гида во время съемок. Режиссеры, операторы побывали во многих ключевых местах обитания ирбисов, посетили хребет Восточного Саяна, проверяли вместе с учеными автоматические камеры, установленные в горах.

Дата выхода ленты пока неизвестна, кинематографистам еще предстоят съемки в приграничных территориях Монголии, куда мигрирую снежные леопарды.

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