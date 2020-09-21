Пробки в 8 баллов образовались в Иркутске утром, 21 сентября. Фото: Яндекс.Пробки

Утром, 21 сентября, пробки в Иркутске 8 баллов. Для понедельника это на три балла больше обычного, сообщает Яндекс. Причем местами в городе образовались рекордно длинные заторы. Один из таких - у плотины ГЭС -начинается на улице Захарова.

«Зафиксирована необычно сложная пробка — улица Сергеева, Воронежская улица, улица Маяковского, от бульвара Рябикова до СНТ Железнодорожник», - отмечает Яндекс. – «В пробке длиной 2.6 км можно потерять 36 минут, что на 20 минут больше обычного».

На выездах из Ленинского района – также пробки: «стоят» автомобили на ул. Олега Кошевого, Иннокентьевском мосту, на Трактовой затор берет начало от остановки Военный городок, красным на карте отмечен Иркутный мост.

Есть затруднения на Байкальской, Декабрьских Событий, Седова, Пискунова, Баррикад, Рабочего штаба. Есть заторы на Култукском и Александровском трактах.

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