Мемориальную доску в честь Дамдина Сухэ-Батора обновили в Иркутске. Фото: сайт мэрии Иркутска

Мемориальная доска в честь монгольского революционера Дамдина Сухэ-Батора появилась в Иркутске несколько десятилетий назад. Накануне, после обследования специалистов, ее решено было заменить. Время было выбрана не случайно – прошло сто лет с момента выступления политического деятеля Сухэ-Батора с речью на Иркутской губернской конференции РКП(б).

«В 2021 году Монголия и Россия будут отмечать еще один юбилей – столетие установления дипломатических отношений, а генеральное консульство страны в столице Восточной Сибири – свое пятидесятилетие», - рассказал пресс-службе администрации Иркутска исполняющий обязанности генерального консула Монголии Чойжанцан Жаргалсайхан.

Приангарье и Монголию связывает многолетняя дружба, которая находит свое отражение в различных отраслях жизни – образовании, культуре, экологии и экономике.

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