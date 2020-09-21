На 19 видов больше стало в Красной книге Иркутской области. Фото: с сайта "Заповедное Прибайкалье"
Красную книгу Иркутской области обновляют раз в десять лет. Последняя «перепись» произошла накануне и в числе исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения животных, растений, грибов прибыло. В редакции книги от 2020 года – их на 19 больше.
Сейчас в Красной книге Иркутской области сведения о 427 видах, десять лет назад было - 408.
«Красная Книга – не просто справочник. Это первый шаг в любой работе по сохранению видов, нуждающихся в защите и восстановлении», - сообщает пресс-служба Заповедного Прибайкалья.
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