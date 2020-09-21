Студентов и преподавателей ИргУПС эвакуируют в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

Не задался рабочий день у студентов и педагогов ИрГУПСа. Утром, 21 сентября, их в срочном порядке эвакуируют из здания предположительно из-за сообщения о минировании.

- Оперативные службы города уже на месте, - рассказали «КП»-Иркутск в вузе.

Причина эвакуации, а также насколько реальна угроза - уточняется.

Позже стало известно, что сообщение о возможном минировании поступило через электронную приемную ректора на сайте университета. Экстренные службы обследовали здание, взрывных устройств и предметов не нашли. Вуз уже работает в штатном режиме.

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