Иркутянка оплатила штрафы ГИБДД, чтобы не испортить кредитную историю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Десять раз нарушила скоростной режим и не оплачивала штрафы. Иркутянка накопила штрафов ГИБДД на сумму 9000 рублей. К круглой сумме прибавились и штрафы за неуплату – еще 10 000 рублей. Даже после общения с судебными приставами, которые разъяснили ей все последствия, автоледи не пожелала рассчитаться за свои нарушения.

«Были вынесены постановления на арест счета иркутянки в банке и на взыскание исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

С этого счета женщина оплачивала кредит, и время ежемесячного платежа приближалось. Не желая допустить просрочки, водитель оплатила всю задолженность.

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