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20 000 рублей заплатит землевладелец за свалку на участке под Иркутском

Земля, предназначенная для сельхозугодий, завалена строительным мусором
Мария КНЯЗЕВА
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20 000 рублей заплатит землевладелец за свалку на участке под Иркутском

20 000 рублей заплатит землевладелец за свалку на участке под Иркутском

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской районе сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку, во время которой осмотрели земельный участок, предназначенного для сельхозназначения. Специалисты пришли к неутешительному выводу, хозяин земли не только не заботиться о ней, но и захламляет.

«Плодородный слой почвы перекрыт почвосмесью на площади 715.92 кв.м, еще 3052,93 кв.м захламлены строительными отходами», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

За такое отношение к плодородной земле мужчине выписали штраф в 20 000 рублей. Также в ближайшее время владельцу предстоит навести порядок на своем участке.

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