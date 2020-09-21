«Диалог культур» продолжался в Приангарье три дня

Фото: Марина Тырина

В рамках форума «Байкал» в Иркутске состоялся «Диалог культур». Насыщенная программа была рассчитана на три дня. И если в первый из них обсуждались глобальные вопросы, связанные со Стратегией государственной национальной политики и историческими аспектами межкультурного диалога, то в дальнейшем участники форума перешли к рассмотрению более узкоспециализированных вопросов и практическим занятиям.

Так, на второй день форума состоялись мастер-классы «Формула гармоничной самооценки и раскрытие лидерского потенциала» и «Как говорится…» о значении пословиц и поговорок народов мира». Центр корейской культуры дал мастер-класс по изготовлению лотоса. Также прошли тренинги по развитию эмоционального интеллекта, лидерству и созданию эффективной команды.

На третий день форума участники направления «Диалог культур» обсудили тему пропаганды радикально-исламистской идеологии в социальных сетях на современном этапе, поговорили о современных угрозах в молодежной среде и об этнической тематике в новых медиа.

В этот же день Иркутское товарищество белорусской культуры провело мастер-класс по изготовлению куклы-оберега.