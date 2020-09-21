Сибиряк застрелил знакомого и пустил лодку с телом по течению реки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Жигаловском районе полицейские задержали 30-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве. По версии следствия, еще 27 апреля он застрелил знакомого в голову из охотничьего ружья в зимовье на реке Тилик.

Перед выстрелом они поругались и устроили драку. Из-за чего, не уточняется. А после кровавой расправы мужчина решил избавиться от тела.

- Он поместил тело в лодку и спустил вниз по течению, - рассказали подробности в СУ СКР по Иркутской области. - Спустя несколько месяцев страшную находку обнаружили рыбаки.

Обвинение сибиряку уже предъявили, он во всем признался. Решается вопрос о том, чтобы его арестовать. Расследование продолжается.

Тем временем, расследуется еще одна смерть во время охоты, на этот раз в Усть-Илимском районе. Только там, как полагают следователи, мужчина застрелил приятеля из ружья случайно.