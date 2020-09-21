Еще один подземный толчок произошел в Иркутске через 15 минут после первого Фото: Shutterstock

Еще один толчок магнитудой 2-3 произошел в Иркутской области через 15 минут после первого. Об этом сообщает ГУ МЧС.

- Землетрясение магнитудой 5.9 баллов произошло в 02.05 (ирк) и магнитудой 2-3 балла в 02.20 произошло в Иркутской области. Эпицентр в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. Ощущалось на территории 12 районов, - говорится в сообщении.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 18.04 (21.04 по мск). По подсчетам специалистов, очаг залегал на глубине двух километров.

В МЧС также подтвердили, что жертв и разрешений в результате ЧП нет. Сейчас проводится обследование территории населенных пунктов.

Местные жители рассказывают о землетрясении в социальных сетях. Посреди ночи ЧП застало всех врасплох.

- Стены тряслись, пол ходил ходуном, стекла звенели, скрипела и шаталась мебель, люстры качались, падали вещи, выли и метались собаки, - пишут пользователи.