Из-за землетрясения отменили поезд Байкал-Слюдянка 22 сентября Фото: Яна ЛИСИНА

Землетрясение в Иркутской области ночью 22 сентября, лишившее сна каждого жителя 12 районов, где оно ощущалось, все еще продолжает вносить коррективы в жизнь сибиряков. Так, сегодня из-за ночных толчков отменили рейс пригородного поезда сообщением Байкал - Слюдянка-1.

«Движение по КБЖД возобновится, как только специалисты убедятся в безопасности передвижения», - сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания.

По данных железнодорожников, толчки на станции Култук были 7-8 баллов, на станциях Слюдянка и Андриановская – 7 баллов. Землетрясение силой 6-7 баллов ощущалось в Глубкой, Шарыжалгае и Подкаменной, 6 баллов было в Утулике, Маритуе и Рассохе.

От 5 до 6 - в Байкальске, Большом Луге, Гончарово, Уланово и Мурино. На станциях в Иркутске отмечены толчки в 5 баллов. После такого сейсмособытия проверка ж/д путей – необходимость.

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