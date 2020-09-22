Число заболевших ОРВИ в Иркутской области выросло больше, чем в два раза Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутской области все больше людей разных возрастов болеют ОРВИ.

- За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 15818 случаев заболевания ОРВИ, 62% заболевших - дети до 14 лет, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Для сравнения, еще неделей ранее в Приангарье за семь дней к врачам с насморком и кашлем обратились 6576 человек. То есть показатель вырос больше, чем в два раза. Но об эпидемии пока речь не идет.

Тем временем, вакцинация от гриппа в Иркутской области продолжается. Планируется привить 60% населения региона.

- На сегодняшний день привит 277558 человек, в том числе детей - 36861, - добавили специалисты Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 15818 случаев заболевания ОРВИ, 62% заболевших составляют дети до 14 лет.