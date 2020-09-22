Заблудившуюся в лесу иркутянку ищут на вертолете и вездеходах Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутском районе разыскивают без вести пропавшую Ирину Бондареву. Она пропала на Байкальском тракте во время сбора грибов. Собирать она их выехала вместе со своей мамой, вскоре женщины разделились.

Прошло совсем немного времени, когда мать захотела позвонить дочери, однако, телефон стал недоступен. Это было около 11 утра 21 сентября. К автомобилю, оставленному на 42 км тракта до Листвянки, сборщица грибов так и не вышла.

«С заявлением в полицию обратился муж Ирины Бондаревой», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Сейчас ее разыскивают полицейские, МЧС и волонтеры, ищут с воздуха – на вертолете, с земли – на вездеходах, привлечены поисковые собаки».

Приметы пропавшей: 168 см, телосложение плотное, темно-русые волосы, голубые глаза. Одета была в голубую куртку, черные штаны, серую шапку, синие резиновые сапоги.

КОНКРЕТНО

Полиция призывает граждан оказать содействие в установлении местонахождения Ирины Бондаревой и при наличии значимой информации, сообщить об этом по телефону 8 (3952) 21-68-05, 02 (с мобильного 102) либо в бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области 21-78-88.