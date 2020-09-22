Иркутянин из-за личной неприязни к девушке поджег ее автомобиль Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 18 сентября в одном из дворов в микрорайоне Синюшина гора вспыхнул автомобиль. Иномарка загорелась на улице Маршала Конева. выяснить причину возгорания оказалось не сложно. Камера, установленная на соседнем доме, записала как к «Сузуки-Свифт» подошел какой-то мужчина, разбил стекло и поджег машину. Это позволило полицейским быстро выйти на след подозреваемого.

«Им оказался 34-летний иркутянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По одной из версий, вероятным мотивом поджога стала личная неприязнь фигуранта к собственнице авто».

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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