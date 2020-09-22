Игорь Кобзев признался, что лично отвечает на обращения в соцсетях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Здравоохранение, социальная поддержка, качество автодорог, жилье для детей-сирот – вопросы на эти темы жители Иркутской области задают напрямую Игорю Кобзеву – выбранному губернатору Приангарья еще с того времени, когда он был временно исполняющим обязанности главы региона.

«Интернет-приемная и аккаунты в социальных сетях стали для меня хорошей площадкой для прямого диалога с жителями региона», - рассказал пресс-службе Правительства Приангарья губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – «Этот проект не был предвыборным, поэтому продолжаем его реализацию. На многие вопросы я стараюсь отвечать лично».

Как отметил Игорь Иванович, «Кобзев на связи» работает уже полгода. За это время 85% обратившихся удовлетворены полученными ответами.

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