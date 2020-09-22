Поиски заблудившейся в лесу иркутянки завершены 22 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском районе завершены поиски пропавшей 42-летней женщины. 21 сентября она отправилась в лес за грибами вместе со своей мамой. Во время сбора они разделились. Вскоре мать решила позвонить дочери, но телефон сибирячки был недоступен. К машине, на которой они приехали на 42 км Байкальского тракта, дочь так и не вышла. Супруг пропавшей обратился в полицию.

Женщину искали на вертолете с воздуха, на вездеходах в лесу, след заблудившейся пытались найти поисковые собаки. И вот сегодня, 22 сентября, радостные новости - найдена, жива! Все это время она плутала в лесу. За сутки иркутянка прошла 14 км. Она сама вышла к садоводству на 28 км.

«Попросив телефон у дачника, супруга позвонила мужу», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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