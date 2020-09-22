Еще 73 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки еще у 73 заболевших подтвердился коронавирус. Общее число случаев заболевания COVID-19 в регионе – 18 557.

Радует, что из этого числа уже многие выздоровели. За сутки выписаны 90 человек, всего с инфекцией справились 16 435.

«Госпитализированными 22 сентября остаются 746 пациентов, амбулаторно лечат еще 1070 инфицированных», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

К несчастью, борьба с коронавирусом не обошлась без летальных исходов и в нашем регионе. Стало известно, что за сутки от COVID-19умер еще один заболевший. Всего в Приангарье от него скончалось 216 человек, еще 87 сгубили сопутствующие болезни.

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