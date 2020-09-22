Иркутянин лишился квартиры из-за неуплаты услуг ЖКХ и долга в 664 тысячи рублей

Иркутянин лишился квартиры из-за долга и неуплаты услуг ЖКХ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Квартира ушла с торгов. В Иркутске мужчина рассчитался с долгами средствами от проданной жилплощади.

«К нам поступил исполнительный лист на взыскание долгов с мужчины, задолжавшего физическому лицу 644 тысячи рублей, а также не платившего за услуги ЖКХ», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

Долг перед ресурсоснабжающими компаниями также накопился не малый - 190 тысяч рублей.

Гасить задолженность добровольно иркутянин не стал. Тогда приставы описали и арестовали его имущество – двухкомнатную квартиру в микрорайоне Юбилейный.

Деньги от продажи жилья переведены взыскателям, также уплачен исполнительский сбор – 58 тысяч рублей в счет государства. Оставшиеся средства перевели на счет уже бывшего должника.

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