Иркутянин лишился квартиры из-за неуплаты услуг ЖКХ и долга в 664 тысячи рублей

Иркутянин лишился квартиры из-за долга и неуплаты услуг ЖКХ
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Квартира ушла с торгов. В Иркутске мужчина рассчитался с долгами средствами от проданной жилплощади.
«К нам поступил исполнительный лист на взыскание долгов с мужчины, задолжавшего физическому лицу 644 тысячи рублей, а также не платившего за услуги ЖКХ», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.
Долг перед ресурсоснабжающими компаниями также накопился не малый - 190 тысяч рублей.
Гасить задолженность добровольно иркутянин не стал. Тогда приставы описали и арестовали его имущество – двухкомнатную квартиру в микрорайоне Юбилейный.
Деньги от продажи жилья переведены взыскателям, также уплачен исполнительский сбор – 58 тысяч рублей в счет государства. Оставшиеся средства перевели на счет уже бывшего должника.
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