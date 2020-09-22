Было ли землетрясение в Иркутске 22 сентября 2020: "Толчок в 5 баллов - это когда из шкафа сыпятся вещи"

Было ли землетрясение в Иркутске 22 сентября 2020? Этот вопрос стал одним из самых животрепещущих на повестке дня. Во всем мире люди узнают подробности. А вся причина в том, что они не в курсе, что толчки земной коры для Иркутска - в общем-то, обычная вещь. С начала года сейсмологи зарегистрировали уже 88 землетрясений, а 14 из них точно почувствовали жители, потому что их сила была от 2 до 6 баллов. Как последнее.

Поэтому, было ли землетрясение в Иркутске 22 сентября 2020 для местных жителей не вопрос. Вопрос - когда повторится. Хотя все опять же знают, что точно предугадать невозможно, а прошлое серьезное землетрясение было зафиксировано 27 августа 2008 года.

- Землетрясения в Байкальской рифтовой зоне (место разлома двух тектонических плит - Евразийской и Амурской, в котором и находится озеро) - не редкость, в год фиксируем их до 1000, - поясняет ученый секретарь Института земной коры СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина. - Дело в том, что озеро расширяется! Амурская плита отодвигается от Евразийской со скоростью 3,4 миллиметра в год. Зона сейсмически активна, и юг Байкала, где находится Слюдянский район - не исключение. Долгое время там была сейсмическая «брешь», без сильных землетрясений. Но с 1999 года зона активизировалась и начала «прорабатываться». Разломы коры стали двигаться. Почему это происходит - сложно объяснить.

В общем, увы, но жителям региона придется смириться с очевидным. Было ли землетрясение в Иркутске 22 сентября 2020? Было. А будут ли подобные впереди? Будут.