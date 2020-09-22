Игорь Кобзев: Задача - обеспечить качественно новый уровень жизни в Усолье-Сибирском

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Проекты, направленные на улучшение качества жизни людей на территории Приангарья, обсудили на заседании, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Участие в совещании приняли представители Госкорпорации «Росатом», которая ликвидирует накопленные отходы «Усольехимпрома».

- Мы ставим задачу обеспечить качественно новый уровень жизни для населения Усолья-Сибирского, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Конечно, это произойдет не сразу, на все работы совместно с Госкорпорацией «Росатом» отводится четыре года, но эту задачу мы точно выполним. Для меня очень важно, что сегодня Росатом делает все, чтобы наладить диалог с людьми, объяснить, какие работы проводят специалисты, что запланировано на ближайшее время. Когда жители проинформированы, это снимает социальную напряженность. Открытость позволит нам стабилизировать обстановку.

Как отметил первый заместитель генерального директора – руководитель блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, ликвидация накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском - приоритет для государства в целом.

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