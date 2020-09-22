МЧС: соцобъекты и дороги Иркутской области после землетрясения остались целыми

Соцобъекты и дороги Иркутской области после землетрясения остались целыми Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Весь день 22 сентября специалисты осматривают дома, социальные объекты и дороги в Иркутской области, чтобы выяснить, нет ли где повреждений из-за ночного землетрясения. На данный момент ни одного разрушения не нашли.

- Обследованы объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, - рассказали в ГУ МЧС по Приангарью. - Социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

О пострадавших также не сообщается. В городах и селах работают специалисты местных администраций и спасатели, продолжая все проверять.

Тем временем, в Иркутске после подземных толчков специалисты проверяли дома 335-й серии. Напомним, в Иркутской области 22 сентября был введен режим повышенной готовности. Одно из последствий сильного землетрясения - отключение света в Слюдянском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые рассказали, повторится ли землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске

Зона сейсмоактивна, и землетрясения в Иркутске, такие как 22 сентября 2020 года, будут повторяться (подробности)

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

ГУ МЧС России по Иркутской области, телефон доверия: 8(3952) 399-999.