Концерт Мартина Казаряна «Поет дудук» пройдет в Иркутске

Фото: Личный архив.

В иркутском ДК «Орбита» 23 сентября в 19.00 начнется юбилейный концерт Мартина Казаряна «Поет дудук». На древнем армянском инструменте музыкант исполнит классические произведения и попурри, армянские и русские песни, воспроизведет саундтрек из кинофильма «Титаник».

Услышать дудук, что называется, вживую, можно нечасто. Этот инструмент передает шелест травы, звук горного ручья и даже пение гор. С его помощью музыкант рассказывает целые истории.

- Дудук сделан из абрикосового дерева. Играть на нем довольно сложно: есть свои нюансы, например, небольшой диапазон в полторы октавы, - рассказал Мартин Казарян.

Музыкой он занимался с раннего детства. Окончил Ереванскую государственную консерваторию, работал в Государственном оркестре народных инструментов Армении, стал постоянным участником Московского международного фестиваля дудука.

На его концертах всегда звучат мелодии, которые близки и понятны всем.

На концерте в Иркутске вместе с Мартином Казаряном выступят танцевальные ансамбли «Акварель» и «Урарту». Ведущим вечера будет Аркадий Стародубцев.