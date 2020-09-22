В Иркутске уже 30 лет действует польская культурная автономия

Фото: Огниво.

Иркутская Польская культурная автономия «Огниво» в этом году празднует свое 30 -летие. Польское культурно-просветительное общество было создано в июне 1990 года и объединило людей польского происхождения, потомков ссыльных поляков, которые живут в Приангарье. Первым председателем была Изольда Новоселова, длительное время организацией руководил Евгений Вржащ. В 2000 году общество преобразовали в Польскую культурную автономию «Огниво». Задачи организации — пропаганда знаний о Польше, ее прошлом и настоящем, об исторических и культурных связях страны с сибирским регионом; изучение польской культуры путем возрождения польских старинных обычаев и обрядов; содействие изучению польского языка, установлению практических двусторонних контактов иркутян с Республикой Польша и ее гражданами. Обществом проводятся международные исторические, просветительные конференции, дни польской культуры и кино, выставки и концерты польской музыки.

Как сообщила президент польской культурной автономии «Огниво» Елена Шацких, в этом году из-за пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, отметить юбилей общества не получилось. Официальное празднование перенесено на июнь 2021 года.