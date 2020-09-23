В хоккейном клубе Ермак – вспышка коронавируса. Фото: Татьяны ГЛЮК

Сразу у нескольких хоккеистов клуба «Ермак» подтвердился коронавирус. Из-за вспышки заболевания в рядах спортсменов, часть игр «Высшей хоккейной лиги - Кубка Шелкового пути» пришлось перенести.

«Такое решение приняли в Лиге в соответствии с п. 4 статьи 44 Регламента Соревнования», - сообщает пресс-служба ХК «Ермак».

Это не первый случай, когда переносят матчи у российских хоккеистов из-за COVID-19. На карантине уже побывали (а кто-то из него пока еще и не вышел) – липецкий «Металлург», орский «Южный Урал» и тюменский «Рубин».

КОНКРЕТНО

Перенесены следующие игры:

Перенесенные игры "Ермака"

Читайте также:

Ученые рассказали, повторится ли землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске. Зона сейсмоактивна, и землетрясения в Иркутске, такие как 22 сентября 2020 года, будут повторяться (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08