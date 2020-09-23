Днем в Иркутске потеплеет до +17
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Сегодняшний день - отличное время для прогулок на свежем воздухе - ни осадков, ни сильного ветра, на голубом небе - светит солнышко. В Иркутске утром, 23 сентября, +8, небольшой легкий ветер дует с юго-востока. Хотя, по сообщениям Яндекса, временами бывают порывы до 5.2 м/с.
«небо ясное, атмосферное давление – 725 миллиметров ртутного столба, для данного времени года – это норма», - пишет Яндекс.
Днем, прогноз от Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +15…+17.
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