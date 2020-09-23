Днем в Иркутске потеплеет до +17 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодняшний день - отличное время для прогулок на свежем воздухе - ни осадков, ни сильного ветра, на голубом небе - светит солнышко. В Иркутске утром, 23 сентября, +8, небольшой легкий ветер дует с юго-востока. Хотя, по сообщениям Яндекса, временами бывают порывы до 5.2 м/с.

«небо ясное, атмосферное давление – 725 миллиметров ртутного столба, для данного времени года – это норма», - пишет Яндекс.

Днем, прогноз от Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +15…+17.

Читайте также:

Синоптики рассказали, когда в Иркутск придет бабье лето. Бабье лето придет в Иркутск на всю рабочую неделю (подробности)

«Он сдался, а напарнице дал уйти»: как отец и сын задержали заключенного Сергея Устюгова, сбежавшего от конвоя в Иркутске. Подельницу Татьяну Никитину продолжают искать (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08