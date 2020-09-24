За убийство инвалида сибиряк отправился за решетку на 14 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедией закончились 18 февраля этого года пьяные посиделки 56-летнего жителя поселка Новая Игирма Константина Протасова (имя и фамилия изменены) и его знакомого 49-летнего инвалида. В какой-то момент, разгоряченные спиртным мужчины начали ругаться. Константин схватил нож и ударил им более слабого оппонента, который даже не мог передвигаться. От полученных травм инвалид скончался на месте.

Убийцу тогда задержали по горячим следам. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии». На днях преступник услышал приговор суда.

- Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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