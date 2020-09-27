Иркутский ФК «Зенит» обыграл московское «Динамо-2»

Автор забитого мяча Иван Яковлев №33 (в белом) Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» одержали победу в очередном матче Первенства России. На домашнем поле стадиона «Труд» наша команда обыграла московское «Динамо-2» со счетом 1:0. Таким образом, иркутяне реабилитировались перед своими болельщиками за поражение в прошлом туре от «Ленинградца».

Единственный мяч был забит в самом дебюте встречи. На 14-минуте игры форвард «Зенита» Иван Яковлев головой замкнул отличный навес партнера с левого фланга и переправил мяч в сетку. Нашим парням удалось удержать минимальное преимущество до финального свистка и заработать три очка в копилку.

Следующий матч «зенит» проведет 30 сентября. В рамках элитного раунда Кубка России, зенитовцы на своем поле сыграют с клубом Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород».

Напомним, на этой неделе руководители иркутского «Зенита» заявили о трудном финансовом положении клуба. По словам спортивного директора Александра Ковалева, у команды нет денег на поездку на выездные матчи, а игроки не получают зарплату три месяца. (Подробности)

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