Землетрясение, компьютерные игры и фильм Стрельцов интересовали иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неудивительно, что землетрясение 22 сентября стало самым популярным событием недели с 21 по 28 число. Так Приангарье не трясло уже 12 лет. Проснувшись ночью от сильных толчков, в Иркутске они были 5-6 баллов, многие просто не смогли больше уснуть. Искали в Интернете информацию о сейсмоактивности в нашем регионе. О чем и сообщает Яндекс. Сибиряки ждали, будут ли еще толчки, а они были. Кстати, корреспондент «КП» узнала, в каких районах Иркутска жить опаснее – подробности.

На втором, третьем и даже четвертом местах по популярности на минувшей неделе оказались компьютерные игры. Может так сибиряки успокаиваются после сейсмоактивности в регионе?

На прошлой неделе поклонники отечественного кинематографа с замиранием сердца ждали премьеру фильма «Стрельцов» о футболисте, нападающем столичного «Торпедо» и сборной страны.

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