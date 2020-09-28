Погода в Иркутске 28 сентября: днем до +12 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске, 28 сентября, дует северо-западный ветер. Синоптики обещают его скорость до 5-10 м/с.

«По данным на 9 утра в городе +5 градусов, скорость ветра 1 м/с, порывы 4.7 м/с», - сообщает Яндекс. – «Облачность переменная, атмосферно давление нормальное – 728 миллиметров ртутного столба».

Существенных осадков в региональном центре сегодня не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до +10…+12 градусов. А вот по области возможны дожди, местами даже с мокрым снегом. Ветер в северных районах Приангарья дует со скоростью 5-10 м/с, в остальных – возможны порывы 14-18 м/с.

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