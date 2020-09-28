Предприниматель установил КПП и просил плату за проезд по дороге из Красноярского края до Иркутской области

Предприниматель установил КПП и просил оплату за проезд по дороге из Красноярского края до Иркутской области Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Путь не близкий, пришлось лететь вертолетом. Сотрудники полиции Красноярского края накануне разбирались в конфликте между водителями лесовозов и предпринимателем, установившем КПП на 150 км Капаевской дороги, что соединяет Усть-Илимск Иркутской области и село Ванавара Эвенкийского района. Бизнесмен стал требовать плату за проезд на данном участке пути.

У контрольно-пропускного пункта к моменту прилета вертолета с сотрудниками МВД скопилось уже 15 груженых машин.

«Участок, где появился КПП индивидуальный предприниматель взял в аренду», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. – «Водителям лесовозов охранником данного КПП было предложено заплатить за проезд, либо двигаться по объездной дороге».

Полицейские разбираются в сложившейся ситуации.

«Продолжаются необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», - отмечают в полиции.

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