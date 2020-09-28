Приставы задержали в Иркутске вора, находящегося в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступник пришел сам. Мужчина хотел зайти в здание судебных участков мировых судeй Свердловского района Иркутска, но на входе его встретил бдительный охранник. Он узнал в иркутянине находящегося в федеральном розыске подозреваемого. Того обвиняют в краже из супермаркета.

И действительно, после того, как личность подтвердилась, и данные совпали с данными преступника, сибиряка задержали.

- Гражданин передан сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

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