224 жителя Иркутской области умерли от COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сводка по заболеванию коронавирусом по состоянию на 28 сентября опубликована оперативным штабом по борьбе с COVID-19. За прошедшие сутки подтверждено еще 85 случаев инфицирования, а общее число заболевших с начала пандемии составило 18 906 человек.

- В больницах региона находятся 924 человека, за прошедшие сутки это число выросло на 59, - сообщают в оперативном штабе. - Лечатся амбулаторно, на дому 697 пациентов. Таковых стало, напротив, меньше на 40 человек.

Общее число тех, кто выздоровел от коронавируса за все время пандемии, приближается к 17 тысячам -16 973. За сутки их стало больше на 64.

Увы, но много и тех, кого не смогли спасти. За последние сутки погибли еще два человека. Общее число тех, кто умер из-за пандемии коронавируса, достигло 312. Из этого числа 224 человека скончались непосредственно от COVID-19, а от осложнений - 88.