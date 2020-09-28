Двое мужчин утонули в реках Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое мужчин за прошедшую неделю утонули на реках в Приангарье. Так, 23 сентября 32-летний иркутянин пришел отдыхать с компанией на берег реки Иркут неподалеку от Селиванихе. Решил искупаться, но отплыл на 20 метров и ушел под воду. Река в этом месте быстрая, глубокая - больше четырех метров.

А 25 сентября на реке Ие в Тулуне утонул 23-летний парень из Братска. Там глубина реки - пять метров. Он нырнул и уже не смог выплыть.

- На сегодня температура воды в водоемах Иркутской области не превышает пяти градусов, - рассказал начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Приангарью Александр Козлов. - Холодная вода провоцирует спазм сосудов, судороги, потерю сознания.

Так что купаться в сентябре спасатели не рекомендуют, это может кончиться трагедией.