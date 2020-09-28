19 иностранцев прописала иркутянка в своей квартире Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске будут судить хозяйку очередной "резиновой" квартиры. За год 20-летняя девушка прописала в своем жилье на улице Щедрина 19 граждан Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана! С каждого девушка получала по 500 рублей. Конечно, по факту они в ее квартире не жили, она лишь подавала заявления на их регистрацию. Теперь за фиктивную прописку иностранцев ее будут судить.

- Обвиняемая - уроженка Ставропольского края. Нигде не работает и раньше привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также кражи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Девушку обвиняют по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». Дело уже передали в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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