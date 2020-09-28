Приусадебные участки подтопило в Нижнеудинском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На реке Кадуй, что в Нижнеудинском районе, из-за сильных дождей 27 сентября поднялся уровень воды, подтопило три приусадебных участка. Если вода будет прибывать еще, то может затопить и жилые дома, стоящие на возвышенности.

- Возможно подтопление девяти участков с девятью домами, в которых живет 33 человека, в том числе 10 детей, - предупредили в ГУ МЧС по Иркутской области. - В поселке Усть-Кадуй подготовили пункт временного размещения на 50 мест. Всего там 32 дома и 80 жильцов.

На место выехали сотрудники МЧС, чтобы контролировать обстановку. Тем не менее, пока поводов для серьезного волнения нет - уровень воды на утро 28 сентября уже снизился на 15 сантиметров. Да и в ближайшие три дня дождей в этой местности не ждут, так что река не должна больше выходить из берегов.