Водитель сбил пешеходов в Иркутской области и скрылся с места ДТП Фото: Виктория МИНАЕВА

В Иркутской области разыскивают водителя, сбившего в городе Вихоревка Братского района двух пешеходов. ДТП произошло ночью 28 сентября.

«На улице Олега Кошевого в городе Вихоревке неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на двух мужчин 33 и 47 лет», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Пешеходам потребовалась помощь медиков, обоих госпитализировали. Водитель с места ДТП скрылся, тем самым совершив два правонарушения: «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Полицейские призывают автомобилиста самому прийти в ГИБДД, а очевидцам сообщить в отделение полиции, если видели наезд на пешеходов.

«Если в результате ДТП ранены люди, водитель должен позвонить в скорую помощь, полицию и оставаться на месте, - напоминают порядок действий полицейские. - Убрать автомобиль с проезжей части можно лишь в том случае, если невозможно движение других транспортных средств, при этом предварительно зафиксировав средствами фотосъёмки или видеозаписи положение транспортного средства».

КОНКРЕТНО

Госавтоинспекция призывает водителя, совершившего наезд, самостоятельно явится в ГИБДД для дачи объяснений по адресу: г. Братск, ул. Пихтовая, д. 36 или позвонить по телефону 8 (3953) 44-22-49 или 02.