Двое парней расплатились чужой картой за игровые наушники в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

После проезда в общественном транспорте 49-летняя иркутянка не смогла найти своей банковской карты, после обнаружила, что с ее счета списано более 4000 рублей. Обратилась в полицию. Куда делись деньги, оперативники выяснили.

«Банковской картой в магазине электроники расплатились двое парней», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Молодые люди приобрели два комплекта игровых наушников в торговом центре в микрорайоне Юбилейный».

А вот как карта попала к молодым людям – пока не ясно, но они попали в обзор видеокамеры, установленной в магазине. Полицейские призывают покупателей прийти в участок самим и рассказать, как это произошло.

Также всех горожан просят, позвонить в полицию, если узнали юношей.

КОНКРЕТНО

Иркутян, узнавших на видео разыскиваемых, просят сообщить об этом по телефону дежурной части отдела полиции №1 Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" по телефону 8(3952) 41-11-64, 21-39-53 либо 02 (с мобильного 102).